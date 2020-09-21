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Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, 18.30 sıralarında BurdurAntalya Karayolu´nun Kurna köyü kavşağında saat meydana geldi. Osman Çömek (51) yönetimindeki 15 AR 381 plakalı kamyonetle Yurdal Altın (50) yönetimindeki 15 AAG 739 Plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Sevgi Altın (49), Rümeysa Altın (16) ve Adile altın (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada Burdur'da düzenlenen AK Parti´li Belediye Başkanları toplantısından dönen AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da kazaya yerinden geçti. Aracından inen Uğur, kazazedeler hakkında Kurna köyü muhtarından bilgi aldı.
Muhtar Hüseyin Hakan Kılıç, kavşakta ölümlü ve yaralanmalı birçok kaza olduğunu belirterek, Milletvekili Uğur'dan kavşağa çözüm bulunmasını istedi. Karayolları Bölge Müdürünü arayan Milletvekili Yasin Uğur, "Biz de kazanın üzerine geldik. Karayolları Bölge Müdürümüz ekip göndererek fizibilite çalışması yaptıracak. Bucak Alkaya köyündeki gibi bir alt geçit çalışması yapılabilir. Fizibilite çalışması uygun olursa yatırım kısmını da biz takip edeceğiz. Kazaları bir nebze olsun önleyebilirsek ne mutlu bize. Yaralanan hemşehrilerimize şifalar diliyorum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-21 20:49:37

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