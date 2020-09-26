Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde, tıp fakültesi mezunu olan doktor adayı Büşra A. (25), evde ailesi tarafından ölü bulundu.
Bucak´ın Genç Osman Caddesi´nde ailesiyle oturan ve 2 yıl önce tıp fakültesinden mezun olan Büşra A., akşam saatlerinde eve dönen ailesi tarafından balkonda hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Büşra A., Bucak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Büşra A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Büşra A.'nın cenazesi morga konuldu.
Tıp fakültesinden 2 yıl önce mezun olan Büşra A.'nın bu yıl uzmanlık eğitim sınavına girdiği ve kazanamadığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-26 22:46:12
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