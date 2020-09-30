Burdur'da fasulye üreticisinin yüzü gülüyor



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Burdur'daki İnsuyu bölgesinde üretici bu yıl fiyattan memnun. Üreticiler, bu yıl verimde düşüş olmasına rağmen fiyatların yüksek olduğunu söyledi.

Burdur merkeze bağlı Halıcılar, Çatağıl, Çine, Taşkapı, Kayaaltı, Kurna ve Günalan köylerinde üretilen ve ülke ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan taze fasulyede verim, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle önceki yıllara oranla yarı yarıya azaldı. Buna rağmen fasulyede fiyatın yükselmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Üretici Hüseyin Sağlık, "Bu yıl fiyatlar başabaş geldi. İşçi maliyetleri fazlaydı" dedi. Koronavirüs nedeniyle işçi sayısının az olduğunu bunun da fiyatlara yandığını anlatan üretici Ahmet Uysal da, "18 yıldır fasulye üreticiliği yapıyorum. Bu yıl koronavirüsten dolayı işçi az geldi. İşçi masrafı biraz fazlaydı. Biraz zorluk yaşadık ama bu sezon fasulye, 3 ile 4 lira arasında satıldı. Fiyatlar iyi, memnunuz" diye konuştu.

'İŞÇİ MALİYETİ ARTTI AMA'

Üretici Necdet Doğan ise, "Allah bin bereket versin, bu sene para kazandık. Sezon başında 2 lira olan fasulye fiyatı şu anda 44,5 liraya yükseldi. Koronavirüs nedeniyle işçi az geldi. İşçi maliyeti arttı ama fiyatlar bu sene yüzümüzü güldürdü" dedi.

'BEREKET VERSİN FASULYEDEN PARA KAZANDIK'

Üretici Sadık Sertbaş ise şunları ifade etti:

"Sezon başında fiyatlar düşüktü. İşçi maliyetleri koronavirüs nedeniyle arttı. Şimdi sezonun sonuna geldik. Şu anda fiyatlarımız iyi. 22,5 liradan başlayan fiyatlar şu anda 4 liraya kadar yükseldi. Fiyatlar kalitesine göre değişiyor. Ortalama 33,5 lira. Bu sene bereket versin fasulyeden para kazandık. Kazanmadık diyen yalan söyler. 10 yıldır fasulye üretimi yapıyorum. Topraklar da ekile ekile yoruldu, verim düşüklüğü oluyor. Bu yıl ayrıca mevsim şartlarından kaynaklı, dolu ve sel zararı nedeniyle verim düşüklüğü oldu."

'GEÇEN YILLARA GÖRE DÜŞÜK BİR RAKAM'

Burdur´dan yaklaşık 13 yıldır fasulye aldığını ifade eden tüccar Ali Elden, "Bu yıl İnsuyu bölgesinde 2025 bin ton fasulye üretimi oldu. Bu, geçen yıllara göre düşük bir rakam. Hava şartlarından dolayı biraz az üretim oldu" dedi.

'ÇİFTÇİ FİYATTAN MEMNUN'

Bölge çiftçisine 30 yıldır teknik danışmanlık yapan Ziraat Mühendisi İbraim Demir ise bölgede bu yıl önceki yıllara oranla verim kaybı yaşandığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde düzensiz yağışlar oldu, bu da üretimi etkiledi. Çiftçinin mağduriyeti oldu. Daha sonra yüksek sıcaklar oldu. Bu da etkiledi, önceki yıllara nazaran üretimde düşüş meydana geldi. Bu bölgede yıllık 4050 bin ton üretim varken, bu yıl yarı yarıya düşmüş durumda. Bu arz talep meselesi, üretimde azalma olunca fiyatlara yansıdı. Ortalama fiyat bu yıl 33,5 lira arasında. Sezon başında 1,82 lirayken son günlerde 3 liradan 4,5 liraya kadar fasulye satılıyor. Çiftçi fiyattan memnun. Koronavirüsten dolayı işçi getiren taşıtlar, yeterli işçi getiremeyince işçi ücretleri yükseldi. Çiftçinin maliyetine yansıdı ama fasulye fiyatlarının yüksekliği çiftçiyi memnun etti."DHA-Ekonomi Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-09-30 08:15:16



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