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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, ağır yaralandı

DHA

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, ağır yaralandı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da halı sahada maç yaptıktan sonra yolun karşısındaki aracına giderken otomobilin çarptığı Şeref Atalay (31), ağır yaralandı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Ceren yönetimindeki 48 UC 413 plakalı otomobil, bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Atalay'a çarptı. Ağır yaralanan Atalay, çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Atalay buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şeref Atalay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sürücü Ceren ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Atalay'ın, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptıktan sonra otomobilini almak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-30 10:37:25

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