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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Belediyesi kenti Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı

İHA

Burdur Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla kentin farklı noktalarına Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Burdur Belediyesi kenti Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı

Burdur Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla kentin farklı noktalarına Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.
İşgalci Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine kardeş ülke Azerbaycan'ın başlattığı operasyon, Türkiye'den büyük destek gördü. Bu kapsamda Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in talimatı üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri Burdur Cumhuriyet Meydanına ve Halk Pazarı alanını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.
Başkan Ercengiz konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İki Devlet, Tek Milletin yarası olan Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde Ermenistan’ın geçtiğimiz günlerde Uluslararası hukuku çiğneyerek yapmış olduğu sivil yerleşim yerlerini de içine alan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ve bu çirkin saldırı da hayatını kaybeden kardeşlerimize, Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu da tekrar belirtmek isterim.” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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