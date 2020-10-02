Burdur'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan otomobilde narkotik madde arama köpeği 'Sarik' ile yapılan aramada, 93,66 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen 4 aparat, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 5 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 Euro, 1 Dolar ve 3 bin 220 TL ele geçirildi.

Otomobilde bulunan H.S. ve Ş.Y., gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.S. ise tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-10-02 21:37:19



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