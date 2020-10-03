Engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, engelli kızıyla birlikte yaşayan Hatice Akman (79) evinde ölü bulundu.
Burdur merkez Emek Mahallesi Farabi Sokak'taki evinde zihinsel engelli 58 yaşındaki kızı ile yaşayan Hatice Akman'a telefonla ulaşamayan oğlu, evine gelip kapıyı açınca, annesini salondaki divanda oturur vaziyette hareketsiz halde gördü. Çağrılan sağlık ekipleri Hatice Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Akman'ın cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Akman'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan Hatice Akman'ın zihinsel engelli kızı ise yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-10-03 23:08:05
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