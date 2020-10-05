Balık ölümleri olan Yapraklı Barajı'nda kirliliğe rastlanmadı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Yapraklı Baraj Gölü'nde, geçen ay meydana gelen balık ölümleriyle ilgili yapılan araştırmaya göre, su kalitesinde herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

Gölhisar'da bulunan Yapraklı Baraj Gölü'nde geçen ay yüzlerce İsrail sazanı türündeki balığın ölümünün ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sudan numune alınarak, Burdur Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Ölen balıklar, otoliz (hayvan ya da bitki hücrelerinin, bakteri ve küf gibi dış etkenlerin her türlü etkisi dışında, kendi enzimleriyle tahrip olması ve aşırı olgunlaşan meyvelerde olduğu gibi bir çeşit erimeye ya da sıvılaşmaya uğraması) olduğu için balıklardan numune alınmadı.

Burdur Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda yapılan incelemeye göre, baraj gölü suyunda herhangi bir kirliliğe rastlanmadı. Yapılan tahlilde su kriterlerinde balıkların ölümüne neden olacak duruma rastlanmadığı belirtildi. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri tarafından baraj gölünde inceleme yapılacağı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-10-05 16:28:17



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