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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)TOROS Dağları'nda yaşayan yaban keçileri fotokapanla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları ile çok sayıda yaban hayvanına ait görüntüler elde ediliyor. Bu kapsamda Toros Dağları'nda, Türkiye'nin önemli memeli türlerinden olan yaban keçileri fotokapana yakalandı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-10-06 11:44:26



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