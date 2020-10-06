Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)SUYU her geçen gün çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde, gün batımı görsel bir şölene dönüşüyor.
Son yıllarda bölgede görülen kuraklık nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, gün batımı saatlerinde sunduğu manzarayla görsel şölen oluşturuyor. Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler Halk Plajı ve Şeker Plajı sahillerine gidiyor. Güneşin dağların arkasından kaybolurken göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntü izleyenleri etkiliyor. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-10-06 16:48:09
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