9 sokak hayvanının öldürülmesine suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 sokak hayvanının öldürülmesine suç duyurusu

DHA

9 sokak hayvanının öldürülmesine suç duyurusu


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Karamanlı Kaymakamlığı, 9 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü yolundaki haberler üzerine şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Karamanlı'da 7 köpek ve 2 kedinin zehirlenerek ve kesici aletle yaralanarak öldürülmesiyle ilgili kaymakamlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunularak, soruşturma başlatıldı. Kaymakamlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik özel ekip kurulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Karamanlı ilçesinde 9 Ekim 2020 günü ilçe merkezinde köpek zehirlenmeleri olduğuna dair sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar üzerine Karamanlı Kaymakamlığına bağlı ilgili birimlerce yapılan araştırmalarda, 6 sahipsiz sokak köpeği, sahipli 1 köpek ve 2 kedinin zehirlendiği olaya ilişkin İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince olayı gerçekleştiren şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik özel ekip kurularak çalışmalara başlanmış ve Tefenni Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunularak tahkikat başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği yer çevresinde bulunan kamera kayıtları titizlikle incelenmekte olup olayı gerçekleştiren şahıs/şahısların kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-10-12 11:51:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da 8 sokak hayvanının öldürüldüğü iddiası
YEREL HABERLER Burdur'da 8 sokak hayvanının öldürüldüğü iddiası
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat ...
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X