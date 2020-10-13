Burdur'da iki köy karantinaya alındı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, koronavirüs vakalarına rastlanan iki köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Burdur merkez İğdeli köyünde 9, Kayaaltı köyünde ise 19 pozitif Kovid-19 vakasına rastlanması ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle bu gece 00.00'dan itibaren iki köy 14 gün süreyle karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki köyün de giriş ve çıkışında tedbir aldı. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-10-13 20:19:42



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