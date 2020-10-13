Burdur'da iki köy karantinaya alındı (2)

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KUZKÖY DE KARANTİNAYA ALINDI

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy de koronavirüs vakalarına rastlanması sonucu karantinaya alındı. Çeltikçi Kaymakamlığı web sitesinde yapılan duyuruda, "İlçemize bağlı Kuzköy köyü, Covid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 13.10.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-10-13 20:59:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.