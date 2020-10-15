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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (2)

DHA

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (2)


BAKANLIKTAN SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümüne ziyaretçi girişinin yasaklanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Salda Gölü ve çevresinin korunması çalışmalarının bakanlıkça üst düzeydeki çevre hassasiyetiyle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un açıklamaları, Salda Gölü koruma çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bakanlığımızca çevre konularında önemli çalışmalar yapan akademik üyeler, STK'lar, önemli basın mensuplarının katılımı ile oluşturulan bilimsel çalışma kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, alanda öncelikli acil önlem olarak, Salda Gölü'nün stromatolit oluşumuna neden olan jeobiyokimyasal sürecin devam ettiği etkisi veren Beyaz Adalar bölgesinde, 15 Ekim itibarıyla suya girme yasağı getirilmiştir" denildi.
'DOĞAYLA UYUMLU AHŞAP ÜNİTELER YERLEŞTİRİLECEK'
Bu kapsamda Burdur Valiliği ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesinde araç girişini engellemek üzere daha önceden yerleştirilen ahşap bariyerlere halatlar ilave edilerek, insan geçişinin de engellendiği kaydedilen açıklamada, "Alana gelen ziyaretçilerin Salda Gölü'nün muhteşem manzarasını gözlemleyebilecekleri seyir terasları projelendirilmiştir. Valiliğin yaptırmış olduğu alanda günübirlik ihtiyaçlara hizmet veren birimler kaldırılarak daha da geride, alana seyir amaçlı gelen ziyaretçilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sökülüp takılabilir, doğayla uyumlu ahşap üniteler yerleştirilecektir. Alanda suya giriş yasaklandığı için duş, giyinme soyunma kabini bulunmayacaktır. Mevcut eski tuvaletler kaldırılarak, ahşap yeni tuvaletler yapılacaktır" ifadeleri yer aldı. 
'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ TEMİZLENMİŞTİR'
Alanda bilimsel çalışmaların tüm hızıyla yürütüldüğü vurgulanan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
"STK'lar ve WWF katkılarıyla, konusunda uzman akademisyenlerle beraber biyolog, sosyolog, ornitolog, hidrolog, jeolog gibi meslek guruplarından uzmanlarla, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapmakta olan türlerin belirlenmesi amacıyla biyoçeşitlilik çalışmaları, sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Salda Gölü kıyısında sigara içilmeyen, dumansız hava sahası oluşturulmuştur. Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kurulmuştur. Titizlikle inceleme yapılmaktadır. 2018 yılında araçlar göl kıyısına kadar girmekte ve doğal dokuya zarar vermekteyken araçların girişi, ahşap bariyerler yapılarak engellenmiş ve kumsal korunmuştur. Alanda kontrolsüz ve plansız kullanımlar engellenmiş, mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırılarak görüntü kirliliği temizlenmiştir. Çöp konteynerleri konularak, çöp toplama araçları alınmış, sıfır atık yönetimi oluşturulmuştur. Atık suların toplanmasını sağlamak amacıyla vidanjörler alınmıştır. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında, bir alanda çözümlenmiştir. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler neticesinde Salda Gölü su kalitesi iyileştirilmiştir. Salda Gölü'ne ilişkin çalışmalar; bakanlığımızca daha da sıkı tedbirler alınarak Salda Gölü'nün korunmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-10-15 14:16:44

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