Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı (3)

BAKANLIK YETKİLİLERİNDEN İNCELEME
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Daire Başkan Vekili Dr. Beyhan Oktar, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Millet Bahçesi Projesi Kontrol Mühendisi Alperen Kerküklü, Salda Gölü'nün ziyaretçi girişinin yasaklandığı Beyaz Adalar bölümünde incelemelerde bulundu. Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen bakanlık yetkilileri, yapılacak projeyle ilgili de saha çalışması gerçekleştirdi.Ahmet İSTEK/BURDUR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Ahmet İSTEK
2020-10-15 14:57:29
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