Çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Zeynep Sayın (50), yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Karaçal köyünde oturan Zeynep Sayın, 32 AV 760 plakalı traktörüyle saat 17.30 sıralarında tarlasından evine dönerken Değirmen önü mevkiinde direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan traktör çaya devrilirken, sürücü Zeynep Sayın altında kaldı. Kazayı gören bir vatandaş tarafından traktörün altından çıkarılan Zeynep Sayın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Sayın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zeynep Sayın'ın acı haberi alan yakınları ise olay yerine koştu. Sayın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-10-18 21:42:32



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