Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek

DHA

Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Valisi Ali Arslantaş'ın sosyal medya hesabından, "Komşu ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim" çağrısına Burdurlular destek verdi. Vatandaşlar, Vali Arslantaş'ın çağrısının yerinde olduğunu belirterek, eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerinin yapılmaması, sosyal mesafe ve maske kuralına mutlaka uyulması gerektiğini söylediler.
Burdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte koronavirüse yakalananların yüzde 65'inin virüsü akrabaları ile ev ortamından aldığına dikkat çekerek, "Kıymetli hemşehrilerimiz; maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Komşu ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. İlimizde Koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürelim" dedi.
'MİSAFİRLİĞE GİDİP GELMİYORUZ'
Vali Ali Arslantaş'ın çağrısına vatandaşlardan destek geldi. Ev hanımı Ziynet Çalışkan (70), "Koronavirüs başladığından beri çok fazla misafirliğe gidip gelmiyoruz. Ama insanlarımız dikkat etmiyor. Maskelerini takmıyor, misafirliğe gidip geliyor. Bu yüzden hastalık ilimizde çoğaldı" dedi.
'İNSANLARIMIZ BU KONUDA ÇOK DUYARSIZ'
Esnaf İsmail Eren (45) de "İnsanlarımız bu konuda çok duyarsız. Dikkat etmiyorlar. Sosyal mesafe olayı az. İnsanlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
'YAPACAĞIMIZ ŞEY MASKEYİ TAKMAK, SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK'
Esnaf Veysel Akçay ise "Komşu ziyareti ve esnaf ziyaretleri konusunda halkımız duyarlı değil. Yapacağımız şey maskeyi takmak, sosyal mesafeyi korumak. Yapacağımız iş, dükkana gelen müşterinin işini görüp göndermek. Akşama kadar burada oturup çay kahve içme zamanı değil. Eskisi gibi olmadığını bile bile insanımız oturup sohbet etmeye kalkıyor. Hastalıklar da bundan çok yayılıyor" dedi.
'ZORUNLU OLMADIKÇA ÇARŞIYA ÇIKMIYORUZ'
Ahmet Ildırar (67), "Koronavirüs başladığından beri eve misafir kabul etmiyoruz, misafirliğe de gitmiyoruz. Zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmıyoruz. Kapının önünde oturuyoruz" diye konuştu.
'EN YAKINLARIMIZA BİLE VİRÜS BULAŞMAYA BAŞLADI'
Ev hanımı Şermin Sayan da "Valimizin görüşlerine katılıyorum. Vatandaşlar mümkünse kapalı ortamlarda üç kişiden fazla bulunmasın. Sosyal mesafeyi koruyalım. En yakınlarımıza bile virüs bulaşmaya başladı. Yarın bize bulaşmayacağı belli değil o yüzden daha dikkatli olalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-10-20 14:11:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Arslantaş: Hastalarımızın yüzde 65´i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: Hastalarımızın yüzde 65´i virüsü ...
Çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Yangında ev sahibi ve kedisi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Yangında ev sahibi ve kedisi dumandan etkilendi
8 yaşında tutkunu olduğu sipsiye ömrünü adadı
YEREL HABERLER 8 yaşında tutkunu olduğu sipsiye ömrünü adadı
Sökmeye çalıştığı çatının altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Sökmeye çalıştığı çatının altında kalıp, öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X