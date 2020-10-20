Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın önce yol kenarındaki malzemelere, ardından refüje çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya-Burdur karayolunda, 18 Ekim günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, şoförün direksiyon kontrolünü yitirdiği ve plakası öğrenilemeyen TIR, Bucak ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Önce bir iş yeri girişinde kesilmiş paketli mermer bloklarına çarpan TIR, daha sonra refüje çarparak durabildi. Olay sonrası TIR'dan inen şoför, kazayı hafif sıyırıklarla atlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Kontrolden çıkan TIR'ın yol kenarındaki mermer bloklara çarparak yön değiştirdiği ve refüje çarptıktan sonra durduğu görüntülerde yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2020-10-20 15:46:08
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