Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp yan yattı Burdur’da tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’un Bucak ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki refüje çarptı. Ortalığın toz duman olduğu kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, 18 Ekim Pazar günü AntalyaBurdur karayolunda meydana geldi. Tır sürücüsü Ahmet Z., direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, direksiyon hakimiyeti kaybedilen tırın bariyerlere çarptığı, çarpmanın şiddetiyle de ortalığın bir anda toza bulandığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.