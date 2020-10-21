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85 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına yatırmasını polis son anda engelledi

DHA

85 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına yatırmasını polis son anda engelledi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da Ahmet T.'yi (82) cep telefonundan arayıp, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyip, bankadaki tüm parasını kendilerine vermesini söyledi. Dolandırıcılara inanıp, 85 bin TL'sini verilen hesaba yatırmak üzere banka şubesine giden Ahmet T.'nin durumunu fark eden oğlu, polise haber verdi. Bankaya giden polis, Ahmet T.'yi dolandırılmaktan son anda kurtardı.
Burdur'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Ahmet T.'yi arayıp, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, "Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek Ahmet T.'nin bankadaki bütün parasını, verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Telefonu bankadaki işlem bitene kadar kapatmamasını isteyen dolandırıcıların sözünü dinleyen Ahmet T., aracına binerek şehir merkezindeki banka şubesinin yolunu tuttu.
'BABANIZ ADLİYEDE ACİL ADLİYEYE GELİN'
Dolandırıcılar bir yandan da Ahmet T.'nin oğlu Kayhan T.'yi arayıp, "Babanız adliyede acil adliyeye gelin" diyerek, kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelenen Kayhan T., dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine Ahmet T.'nin hesabının bulunduğu banka önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Banka önünde tedbir alan ekipler, Ahmet T.'nin şubede olmadığını ve adına herhangi bir işlem yapılmadığını tespit etti.
POLİS BANKA ÖNÜNDE DURDURDU
Yunus ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, Ahmet T.'nin otomobili, bankanın ilerisine park edilmiş halde bulundu. Ahmet T.'nin otomobili yeni park ettiğini öğrenen ekipler, cadde üzerinde kendisini aramaya başladı. Kısa süre sonra banka önüne gelen Ahmet T.'yi durduran polis, kendilerinin gerçek polis olduklarını, telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğu konusunda Ahmet T.'yi ikna etti. Ahmet T., polislerin dikkati sayesinde 85 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Banka şubesine gelen Kayhan T., babasını alıp eve götürdü. Polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-10-21 17:24:54

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