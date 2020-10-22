Burdur'da park halindeyken yanan araç, esnaf ve itfaiye tarafından söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da park halindeyken yanan araç, esnaf ve itfaiye tarafından söndürüldü

İHA

Burdur'da park halindeyken yanan araç, esnaf ve itfaiye tarafından söndürüldü

Burdur'da park halindeyken motor kısmından alev alan araç, çevredeki esnaf ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Burdur Şehir Merkezi Gazi Caddesi üzerinde Musa Akbaşlı, kendine ait 15 AAD 606 plakalı hususi aracını park edip çarşıya gitti. Bir süre sonra park halindeki araç birden alev aldı. Dükkanın önündeki aracın yandığını fark eden esnaf Sinan Arslan, yangın tüpünü alıp yanan aracın kaputundan dışarı çıkan alevleri söndürdü. İhbarını alan itfaiye ekipleri yanan aracın başına geldiklerinde araç sahibi Musa Akbaş da aracının başına gelip motor kaputunu acınca alevler tekrar alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında park halindeki araç yanmaktan kurtuldu.
Aracın yandığını görünce yangın tüpünü alıp koştuğunu söyleyen duyarlı esnaf Sinan Arslan, "Vatandaşlık görevimizi yaptık, yapmam gerekeni yaptık. söndürme çalışması yaparken araç kilitli olduğu için kaputu açamadık" dedi. Aracın motor kısmında maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
YEREL HABERLER 85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: ...
85 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına yatırmasını polis son anda engelledi
YEREL HABERLER 85 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına yatırmasını ...
Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp yan yattı Burdur’da tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp yan ...
Kontrolden çıkan TIR'ın kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan TIR'ın kaza anı kamerada
Burdur Valisi: "Vakaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmışlardır" Vali Ali Arslantaş: "İlimizde korona virüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından, ev ortamında kapmışlar"
YEREL HABERLER Burdur Valisi: "Vakaların yüzde 65'i virüsü ...
Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek
YEREL HABERLER Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X