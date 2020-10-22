Burdur'da park halindeyken yanan araç, esnaf ve itfaiye tarafından söndürüldü

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Burdur'da park halindeyken motor kısmından alev alan araç, çevredeki esnaf ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Burdur Şehir Merkezi Gazi Caddesi üzerinde Musa Akbaşlı, kendine ait 15 AAD 606 plakalı hususi aracını park edip çarşıya gitti. Bir süre sonra park halindeki araç birden alev aldı. Dükkanın önündeki aracın yandığını fark eden esnaf Sinan Arslan, yangın tüpünü alıp yanan aracın kaputundan dışarı çıkan alevleri söndürdü. İhbarını alan itfaiye ekipleri yanan aracın başına geldiklerinde araç sahibi Musa Akbaş da aracının başına gelip motor kaputunu acınca alevler tekrar alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında park halindeki araç yanmaktan kurtuldu.

Aracın yandığını görünce yangın tüpünü alıp koştuğunu söyleyen duyarlı esnaf Sinan Arslan, "Vatandaşlık görevimizi yaptık, yapmam gerekeni yaptık. söndürme çalışması yaparken araç kilitli olduğu için kaputu açamadık" dedi. Aracın motor kısmında maddi hasar oluştu.

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