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Sağlık Müdürü Aygören Gölhisar da Kovid-19 İlçeler toplantısını yaptı.

İHA

Sağlık Müdürü Aygören Gölhisar da Kovid-19 İlçeler toplantısını yaptı.

Burdur İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Reha Sermed Aygören başkanlığında, Gölhisar Bölge değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gölhisar Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bölgede gerçekleştirilen korona virüsle mücadele çalışmaları başta olmak üzere yapılan sağlık hizmetleri hakkında istişarelerde bulunuldu, sağlık hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. İl Sağlık Müdürü Aygören, toplantı sonrası Gölhisar Devlet Hastanesi Acil Servis ve Covid19 Servisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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