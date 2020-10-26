Antalya'da 204 bin 591 deniz kaplumbağası denize ulaştı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, "2020 yılında Antalya ilindeki yumurtlama kumsallarında tespiti yapılan 4 bin 842 yuvadan 204 bin 591 deniz kaplumbağası, Akdeniz'in serin suları ile buluşma ve hayata tutunma fırsatı yakalamıştır" dedi.

Türkiye'deki deniz kaplumbağalarının yumurtlama yaptığı toplam 21 kumsaldan 9'unun DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya sınırları içerisinde yer aldığını belirten Bölge Müdürü Mahmut Temel, bunların Patara, Demre, Finike, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa yumurtlama kumsalları olduğunu söyledi.

Buralardaki koruma ve izleme çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü koordinasyonunda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve genel müdürlük arasındaki işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütüldüğünü kaydeden Temel, "2020 yılında Antalya ilindeki yumurtlama kumsallarında tespiti yapılan 4 bin 842 yuvadan 204 bin 591 deniz kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas), Akdeniz'in serin suları ile buluşma ve hayata tutunma fırsatı yakalamıştır" dedi.

Yapılan ziyaretçi anketlerinden, yumurtlama kumsallarının bulunduğu turizm bölgelerine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, deniz kaplumbağalarıyla ilgili yürütülen koruma çalışmalarından ve deniz kaplumbağaları ile aynı kumsalı kullanmaktan memnuniyet duydukları, tatil yeri tercihlerinde deniz kaplumbağalarının yaşadığı yumurtlama kumsallarının bulunduğu beldeleri seçmeye çalıştıkları ve doğanın korunmasına yönelik hassasiyet gösterdiklerinin tespit edildiğini vurgulayan Mahmut Temel, şöyle dedi:

"Gerek türün neslinin devamı için hayati öneme sahip yumurtlama kumsallarının korunması gerekse bu kumsallarda devam eden turizm/ rekreasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanarak yerel ekonominin güçlendirilmesi, istihdamın ve üretimin devamlılığı için bu kumsalların korunması büyük önem taşımaktadır. Koruma çalışmalarına destek sağlayarak 204 bin 591 deniz kaplumbağasının denize ulaşarak yaşama tutunmasını sağlayan kurumlarımıza, gönüllülerimize ve kurallara uyarak hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-10-26 11:48:35



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