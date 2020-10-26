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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Valisi: Koronavirüsle mücadelemize mutlaka kadın eli değmesi gerekiyor

DHA

Burdur Valisi: Koronavirüsle mücadelemize mutlaka kadın eli değmesi gerekiyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Valisi Ali Arslantaş, koronavirüsle mücadeleye mutlaka kadın eli değmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlarımıza güveniyoruz, eşlerini ve çocuklarını ancak onlar hizaya getirebilir" dedi.
Vali Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından Burdur'da Covid-19 pandemisinin seyriyle ilgili bilgiler paylaştı. Arslantaş, Burdur'da vaka yaş ortalamasının 36 olduğunu, bunun erkeklerde yoğunluğunun 19-26 yaş grubunda, kadınlarda ise 39-46 yaş grubunda olduğunu söyledi. Vali Arslantaş, "Bu bulgu vakanın her yaş grubunda ortaya çıktığını gösteriyor. Hepimizin, sevdiklerimiz ve toplumumuz için azami derecede dikkatli hareket etmemizi zorunlu kılıyor. Bulaşların (yüzde 65'in üzerinde) ev içi temas ile gerçekleştiği görülmektedir. Kişisel temasın en yoğun olduğu, maske, mesafe gibi önlemlerin göz ardı edildiği evlerde gerek yakın ya da uzak akrabalar arasında gerekse komşular arasında yoğun bir enfeksiyon yayılımı görülmektedir. Başta ev gezmelerinden vazgeçmek olmak üzere kişi sayısının arttığı yerlerde özellikle sosyal mesafeye çok dikkat etmek gerekiyor. Sokakta maske takma oranımız neredeyse 100 yüz. Maskeyi evlerde ve kapalı mekanlarda da çıkarmayalım" dedi.
'KADIN ELİ DEĞMESİ GEREKİYOR'
Kadınların virüsü ev ortamında bulaştırma oranlarının yüzde 73 ile yüzde 61 olan erkek oranına göre daha fazla olduğunu vurgulayan Vali Arslantaş, "Hastalıkla mücadelemize mutlaka kadın eli değmesi gerekiyor. Kadınlarımıza güveniyoruz, eşlerini ve çocuklarını ancak onlar hizaya getirebilirler. Kadınların hastaneye yatma ihtimali yüzde 68, erkeklere göre yüzde 57 daha yüksektir. Burdur'un bir adı da #GadınBurdur. Yuvası ve çocukları için yaptıkları fedakarlıklarla kadınlarımız ilimizin tamlayanı olmuşlardır. Haydi bir kere daha" diye konuştu.
'ANNEBABA ZİYARETLERİNİ BİR SÜRELİĞİNE ERTELEYELİM'
İldeki Covid-19 kaynaklı bütün ölüm vakaları incelendiğinde temel olarak bazı kronik hastalıkları ve ileri yaşa bağlı hastalıklar olduğunu kaydeden Vali Arslantaş, şöyle devam etti:
"Özellikle yaygın olarak diyabet, hipertansiyon ve KOAH gibi hastalıkları olanların büyük risk grubunda oldukları görülmektedir. Bu tavsiye çok zor gelse de onların sağlığı için anne ve baba ziyaretlerini bir süreliğine erteleyip kronik rahatsızlığı olduğunu bildiğimiz yakınlarımızla telefonla temas kuralım. İlimizde Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi sürecine alınan hastalarımızda yaş farkı olmaksızın yaklaşık 10 gün iyileşme süresi geçirdikleri gözlemlenmiştir. #Maske #Mesafe #Temizlik şartlarını sağlayıp güç birliği ile bu illeti ilimizden ve ülkemizden defedelim."
 DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-10-26 13:00:57

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