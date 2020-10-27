Burdur'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet ve Müslümanlara yönelik sözleri Burdur'da protesto edildi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından düzenlenen basın açıklamasına konfederasyona bağlı sendika şube başkanları ve üyeleri, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ile kentteki diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Protesto eylemine katılan grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, "Biz insanız, elbette inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen, hatem-ül enbiya Hz. Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını tel'in etmek için burada toplandık" dedi.

Bulut, "Aslında Macron bir görüntü. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir" diye konuştu.

Bulut'un açıklamasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua etmesiyle eylem sona erdi. Eyleme katılanlar çeşitli sloganlar attı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-10-27 14:46:07



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