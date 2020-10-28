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Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı

DHA

Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmına girişler, 15 Ekim'de yasaklandı. Buna rağmen bölge, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Beyaz Adalar kısmında göle giremeyenler ise Tabiat Parkı, Doğanbaba, Kayadibi ve Belediye Halk Plajı'na yöneliyor.
Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması ile daha fazla ilgi gören Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı, 15 Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararı ile ziyaretçi girişine kapatıldı. Beyaz Adalar kısmına girişin ahşap bariyerlerle engellenmesinin ardından jandarma ekipleri de devriye gezerek, vatandaşları uyarıyor. Yasak olmasına rağmen Beyaz Adalar kısmına vatandaşların ilgisi devam ediyor.
GÜNDE 250 KİŞİ ZİYARET EDİYOR
Beyaz Adalar'ın girişinde hediyelik eşya satan Salda köyü halkından Davut Güngör, "Salda Gölü kapanmadan önce günde ortalama 700800 kişi ziyarete geliyordu. 15 Ekim'den bu yana 200250 kişi geliyor. İnsanlar görmeye, bakmaya geliyor. Salda Gölü'nün sadece Beyaz Adalar bölümü ziyarete kapalı, gölün diğer tarafları ziyaret edilebilir" dedi.
Kuşadası'ndan Salda Gölü'nü görmek için gelen Hülya Aldırmaz, "Burası çok güzel. Hep görmek istediğim yerlerden birisiydi. Doğa harikası bir yer. Bütün herkesin bilinçli olması gerekiyor. Korumamız gerekiyor. Doğayı koruyalım ki o da bizi korusun. Böyle kalmasını arzu ederim" diye konuştu.
Turgut Beşiroğlu, "Salda Gölü'ne 'Maldivler' diyorlar. Antalya'ya tatile giderken uğramak istedik. Maalesef barikatlardan dolayı uzakta kaldık ama yine de güzel" dedi.
Sahile inemeyen ve göle giremeyen yerli ve yabancı turistler ise Tabiat Parkı, Doğanbaba, Kayadibi ve Belediye Halk Plajı'nda göle girebiliyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-10-28 09:23:01

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