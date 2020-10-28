Burdur'da 17 parça tarihi eser ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da 17 parça tarihi eser ele geçirildi

İHA

Burdur'da 17 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde heykel, obje ve sikkelerden oluşan toplamda 17 parça tarihi eseri satmak isteyen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, 23 Ekim'de şüpheli M.İ.'nin elinde bulunan tarihi eserleri Ağlasun ilçesine getirerek, satacağı bilgisine ulaşıldı. Araştırma ve çalışma sonucu, Yazır köyü yol ayrımında M.İ.'nin kullandığı araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 adet heykel, 2 adet obje, 1 adet hamam tası ve 13 adet sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
YEREL HABERLER Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ...
Kamyon alev alev yandı
YEREL HABERLER Kamyon alev alev yandı
Karamanlı'da sokak hayvanlarının öldürülmesine suç duyurusu
YEREL HABERLER Karamanlı'da sokak hayvanlarının öldürülmesine suç ...
Burdur'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi
YEREL HABERLER Burdur'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto ...
Burdur'da trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı
Burdur Valisi: Koronavirüsle mücadelemize mutlaka kadın eli değmesi gerekiyor
YEREL HABERLER Burdur Valisi: Koronavirüsle mücadelemize mutlaka ...
Burdur Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Burdur Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek
Antalya'da 204 bin 591 deniz kaplumbağası denize ulaştı
YEREL HABERLER Antalya'da 204 bin 591 deniz kaplumbağası denize ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X