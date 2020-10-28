Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı, 7'si ise etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar sonucunda Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 3'ü aktif görevde astsubay 8 kişi, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aktif görevdeki bir astsubay tutuklanırken, diğer 7 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol kararıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-10-28 14:58:12



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