Burdur'da Covid-19 sebebiyle bir köy karantinaya alındı

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyü pozitif Covid19 vakalarının artması sebebiyle karantinaya alındı.

Yeşilova Kaymakamlığı tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Büyükyaka köyünde Covid19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle köyümüze giriş ve çıkışların sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 31/10/2020 tarih ve 131 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 31/10/2020 saat 23.59’dan itibaren köy karantinası başlamıştır" açıklaması yapıldı.

Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı da köy girişlerini kapattı.

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