Burdur'da iki köy daha karantina altına alındı

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünün karantina altına alınmasının ardından merkeze bağlı Karaçal ve Kozluca köyleri de karantinaya alındı.
Merkeze Bağlı Karaçal ve Kozluca köylerinde Covid19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle Karaçal köyü ve Kozluca köyünün giriş ve çıkışları İl Jandarma Merkez komutanlığına bağlı Hacılar Karakolu tarafından köy girişçıkışları kapatıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Karaçal ve Kozluca köyleri ilk etapta 14 gün karantinaya alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.