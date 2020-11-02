Burdur'da 4 köy ile 3 mahalle karantinaya alındı

Mesut MADANHalim AKCA/BURDUR, (DHA)BURDUR'da koronavirüs vakası tespit edilen 4 köy ile Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyündeki 3 mahalle, karantinaya alındı.
Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka, Kozluca ve Karaçal köyleri ile Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde koronavirüs vakası ve temaslılar bulunduğu saptandı. Bunun üzerine 4 köy hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla karantinaya alındı. Köylere giriş-çıkış, jandarma ekiplerince kapatıldı.
Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünün Narağacı, Pazaralan ve Koceyer mahalleleri de 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ve 25'den fazla temaslı bulunması sonucu karantina altına alındı. Mahallelerin giriş-çıkışları Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADANHalim AKCA
2020-11-02 10:41:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.