Burdur'da 4 köy ile 3 mahalle karantinaya alındı

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Mesut MADANHalim AKCA/BURDUR, (DHA)BURDUR'da koronavirüs vakası tespit edilen 4 köy ile Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyündeki 3 mahalle, karantinaya alındı.

Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka, Kozluca ve Karaçal köyleri ile Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde koronavirüs vakası ve temaslılar bulunduğu saptandı. Bunun üzerine 4 köy hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla karantinaya alındı. Köylere giriş-çıkış, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünün Narağacı, Pazaralan ve Koceyer mahalleleri de 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ve 25'den fazla temaslı bulunması sonucu karantina altına alındı. Mahallelerin giriş-çıkışları Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADANHalim AKCA

2020-11-02 10:41:39



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