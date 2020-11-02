Tarlada çalışırken, elbisesini traktörün şaftına kaptırıp öldü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, tarladaki boruları topladığı sırada elbisesini traktörün şaftına kaptıran Kıymet Ak (31) yaşamını yitirdi.

Burdur'un Halıcılar köyünde oturan Kıymet Ak, sabah saatlerinde Günalan Ovası Mevrüzü mevkiindeki fasulye tarlasında bulunan damlama sulama sistemine ait boruları traktörünün arkasındaki şaft ile toplamaya başladı. Bir ara traktörden inen Kıymet Ak'ın elbisesi bir anlık dikkatsizlik sonucu traktörün arkasındaki şafta takıldı. Şaftın dönen kısmına sıkışan Kıymet Ak'ı gören yakınları traktörü durdurup, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Kıymet Ak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kıymet Ak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-11-02 14:41:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.