Burdur Belediye Başkanı Ercengiz tedbir amaçlı karantinada

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Annesinin PCR testi pozitif çıkan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tedbir amaçlı karantinada olduğunu açıkladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, annesinin korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu ve tedbir amaçlı kendisinin de evde karantinaya girdiğini duyurdu. Başkan Ercengiz'in sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, sevgili annemize Covid19 tanısı kondu. Bu durumu atlatana kadar bir süreliğine evimizde karantinadayız. Sağlık durumumuz gayet iyi, bu süreci birlikte aşacağız. Bizim için dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz.”

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