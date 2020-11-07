Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi

DHA

Burdur'da 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde İran uyruklu yolcunun valizinden 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi. Metamfetaminin, kentte bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Sarik'in de kullanıldığı aramada İran uyruklu F.S.'ye ait kolide piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL civarında olan 1 kilo 165 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Bunun Burdur'da ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğu açıklandı.
Gözaltına alınan F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-11-07 09:59:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevi inşaatında iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Cezaevi inşaatında iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'in Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'in Covid-19 testi ...
Burdur’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu 2 Aralık tarihine kadar kent kartlar HES kodu ile eşleştirilmek zorunda
YEREL HABERLER Burdur’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu 2 ...
İki dişi alageyik doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER İki dişi alageyik doğaya bırakıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X