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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da 4 köy karantinaya alındı

İHA

Burdur'da 4 köy karantinaya alındı

Burdur Merkeze bağlı Suludere, İlyas, Çatağıl ve Çine köylerinde Kovid19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla merkeze bağlı dört köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Köyler kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık personeli, kolluk kuvveti vb.) giriş çıkışlar İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından, sosyal hareketi azaltmadıkça virüsten korunamayacağını bildirdi. Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalınması gerektiğini vurgulayan Arslantaş, "Virüs çok hızlı, ondan daha hızlı olmanın tek yolu hareketi azaltıp, evimizde kalmaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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