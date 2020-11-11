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Burdur genelinde 15 bin fidan dikilecek Burdur'da fidan dikim etkinliği

İHA

Burdur genelinde 15 bin fidan dikilecek Burdur'da fidan dikim etkinliği

Burdur'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlikte konuşan Vali Ali Arslantaş, Burdur geneline gün içerisinde 15 bin fidan dikileceğini kaydetti.
Ağaç dikim etkinliğine Burdur Valisi Ali Arslantaş, kurum müdürleri, öğrenciler ve orman işletme personelleri katıldı. Orman yangınlarına değinen Vali Arslantaş, "Henüz yarası taze bir orman yangını yaşadık. Hatay’da çok ciddi kayıplarımız oldu. Yıl içerisinde Burdur’umuzda da Çeltikçimizde de, Bucak'ta diğer birkaç küçük çaplı orman yangını gördük. En son Yeşilova’nın Doğanbaba köyünün Denizli sınırında ciddi bir yangın yaşadık. Orman teşkilatının kahraman çalışanları cansiperane gayretlerle bu yangınlara müdahale ederek söndürdüler" dedi.
Burdur geneline gün içerisinde 15 bin fidan dikileceğini kaydeden Arslantaş, "Çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacağız. Orman ve yeşil sevgisiyle onları tanıştıracağız, kalıcı olmasını sağlayacağız. Burdur toprakları içerisinde hepimizin dikili bir ağacı olacak" diye konuştu.
Konuşma sonrasında etkinliğe gelenler çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Okul öğrencileri ise diktikleri fidanlara kendi isimliklerini astı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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