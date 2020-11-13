Burdur'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde seyir halinde olan TIR'ın altına girdi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Burdur-Karamanlı Karayolu Karaçal köyü mevkisinde meydana geldi. Mahmut Kara yönetimindeki 15 FD 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Karaçal köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Gürol Şimşek yönetimindeki 15 UA 036 plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Burdur Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile Halil Kara, hastaneye kaldırıldı. Gülsüm Kara'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Gülsüm Kara'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-11-13 12:17:00



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