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Burdur'da, dağ keçisi ve yavruları fotokapanda

DHA

Burdur'da, dağ keçisi ve yavruları fotokapanda


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara, dağ keçisi ile yavruları yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatını koruma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayvanlarının ilginç görüntüleri yansıyor. DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara, dağ keçisi ile 2 yavrusu yansıdı. Yavruların anne keçiyi emdiği anların fotokapan görüntüleri, DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabından 'Annelik her canlıya yakışır' etiketiyle paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-11-13 13:59:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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