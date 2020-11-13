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Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Aynı yönde seyreden tırın altına giren otomobil hurdaya döndü

İHA

Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Aynı yönde seyreden tırın altına giren otomobil hurdaya döndü

Burdur'da otomobilin aynı yönde seyreden tırın altına girmesi sonucu sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, BurdurFethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Kara idaresindeki Opel marka 15 FD 313 plakalı otomobil, FethiyeBurdur kara yolu Karaçal köyü yakınlarında, Gürol Şimşek'in kullandığı 15 UA 036 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların İhbar üzerine bölgeye 112 Acil yardım ekipleri ve Burdur Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile Halil Kara, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Gülsüm Kara'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Gülsüm Kara'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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