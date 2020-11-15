Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı, Antalya'ya sevk edildi (2)

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ
Koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesine ilişkin Burdur Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sayın Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz geçen hafta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedavi altındaydı. Bugün oksijen satürasyonunun (kan oksijen doygunluğu) düşmesi üzerine Antalya Tıp Fakültesi'ne kontrol amaçlı gözetim altında tutulabilmesi için sevk edilmiştir. Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-11-15 17:30:41
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