Belediye Başkanı Ercengiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi

Covid19 testi pozitif çıkan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonrası tedbir amaçlı olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Reha Sermed Aygören, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ercengiz’e geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundular. Başkan Ercengiz, ambulansla Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.