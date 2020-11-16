Arkadaş grubunun tartışmasında tüfekle vurulan Adem, kurtarılamadı



Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde, arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralanan Adem Besler (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'nde, dün saat 21.00 sıralarında silah sesi duyulmasıyla bölge halkı, polisi aradı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 15 EH 935 plakalı otomobili park halinde buldu. Yapılan incelemede, aracın arka camının kırık olduğu belirlenirken, pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucu araçta, arkadaş grubu arasında tartışma çıktığı ve tüfekle ateş edilen Adem Besler'in ağır yaralandığı belirlendi. Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Adem Besler'in burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Halim AKCA

2020-11-16 11:29:50



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