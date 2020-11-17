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Pazar girişinde HES kodu denetimi

DHA

Pazar girişinde HES kodu denetimi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da salı günleri kurulan halk pazarına girişlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçildi. Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanlar pazara alınmadı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde pazar yerlerine girişlerde HES kodu zorunlu hale getirildi. Burdur'da da HES kodu ile pazar yerine girmeye çalışan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. HES Kodu olanlar pazar yerlerine rahatlıkla girerken olmayanlar ise HES kodunu almak için uğraştı.
Sosyal mesafe ve maske konusunda polis ekipleri ise megafon ile sürekli vatandaşları uyardı. HES kodu alamayan vatandaşlara nasıl alabilecekleri konusunda da anonslar yaparak vatandaşlara yardımcı olan polis ekipleri sosyal mesafeye uymayan vatandaşları da sürekli uyarmak zorunda kaldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-11-17 16:03:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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