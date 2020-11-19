Salda Kayak Merkezi, bembeyaz oldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'ne, mevsimin ilk karı yağdı.
Burdur merkeze 77, Salda Gölü'ne 17 kilometre uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla 1840 rakımlı kayak merkezi, beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığının, kayak yapılacak kalınlığa henüz ulaşmadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-11-19 14:44:29
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