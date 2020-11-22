AK Parti'li Usta'dan CHP'ye: Kimlere neleri vaat ettiklerini açıklayamıyorlar



Mesut MADAN/BURDUR (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, CHP'nin Anayasa değişikliği çalışması yaptığı yönündeki tartışmalarla ilgili olarak, "Bu çalışmaları yaparken kimlerle ortak olduklarını, kimlere neleri vaat ettiklerini açıklayamıyorlar. Çünkü işin içinde sırtını PKK'ya, YPG'ye dayadıklarını söyleyen, teröristlerle iş birliği içinde olduklarını söyleyen HDP ile birlikte yapıyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yönetimiyle katıldığı AK Parti Burdur 7'nci İl Kongresi, Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda yapıldı. Kongre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile partililer katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bütün dünyanın gözü AK Parti'nin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde. Bunun da en önemli sebebi; 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen bir liderimiz var. Bu dünyada kurulmuş bir düzen var. Azınlığın elinde, onların zenginliği ve hoşnutluğu içinde yaşayan bir dünya düzeni, öbür tarafta milyonların sıkıntı çektiği, açlık çektiği bir dünya düzeni. Haksızlığa uğradığı bir dünya düzeni var. İşte bu düzene itiraz eden bir lider olduğu için AK Parti'nin lideri, Türkiye'nin lideri. Bütün herkesin gözü bizim üzerimizde. Bundan rahatsız oluyorlar mı? Oluyorlar. Olmaları da bizi memnun etmiyor ama şunu söylüyoruz; Rahatsız olursanız olun, biz bu ülke için doğru olan neyse onu yapmaya kararlıyız. Biz, bu dünya huzuru ve barışı için doğru olan neyse onu yapmaya kararlıyız. Biz 2001'de kurulduğumuz günden itibaren 18 yıllık iktidarımızda edindiğimiz tek bir doğrumuz ve gerçeğimiz var; Bizim milletten aldığımız güç dışında başka bir gücümüz yok. Başka hiçbir güce itibar etmeyiz" diye konuştu.

Hz. Ali'nin "İnsanlar iki sınıftır. İyi insanlar ve kötü insanlar" sözünü hatırlatan Leyla Şahin Usta, "Bu kadar basit, iyi insanlar ve kötü insanlar. Bugün baktığınızda Avrupa bize; 'Kimseye ayrımcılık yapmayacaksın. Renk, cinsiyet, mezhep, din, dil, ırk ayrımı yapmayacaksın' diyor. Yıllarca bunu kendileri yapmışlar ve şimdi yapmayacağız diye, birtakım metinler okuyorlar ve bize baskı kurmaya çalışıyorlar. Biz zaten bunları hiç yapmamışız" dedi.

'YARADILANI YARADANDAN ÖTÜRÜ SEVERİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı G-20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Leyla Şahin Usta, şöyle devam etti:

"Dünya liderlerinin söylemediği bir konuyu özellikle vurguladı. Şunu söyledi; 'Aşıyı kim bulursa bulsun bu insanlığın aşısıdır' dedi. 'İnsanlık için en önemli meselemizdir' dedi. 'Aşı bu dünyanın geleceği için önemlidir, herkese eşit olarak paylaştırılmalıdır, aşı ticari bir mevzu olarak kesinlikle görülmemelidir' dedi. Bizi farklı kılan bu. Biz insanı, insan olduğu için severiz, yaradılanı yaradandan ötürü severiz ve hiçbir ayrımcılığa ve ötekileştirmeye müsaade etmeyiz. Bugüne kadar kucakladığımız bütün insanlarımıza hizmet etmek için, hizmet ehli olarak buradayız. Biz bu milletin efendisi olmak için gelmedik, bundan sonra da bu milletin hizmetkarı olmak için devam etmek istiyoruz. Milletten aldığımız gücümüzle geldik. Biz hiçbir zaman arkamızı, yanımızı, sağımızı, solumuzu, vesayet odakları ile veya terör örgütleri ile doldurmadık. Bundan sonra da doldurmayacağız. Bunu yapmaya çalışanlara da hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz."

'BİZİM KİMSEYE VERECEK BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZ YOK'

20 yıldır ülkede çok ciddi bedeller ödendiğini aktaran Leyla Şahin Usta, şöyle konuştu:

"Daha öncesinde de ödendi. Başbakanların idam edildiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye bugün nereden nereye geldi? Bugün 'Milletin iradesinin dışında başka bir irade tanımıyorum' diyen ve bütün vesayet odaklarına keskin bir çizgi çizen iktidar, bir siyasi parti olarak, milletimizin gücü ile güçleniyoruz. Bizim karşımızda duran muhalefet partilerinin söylediği en önemli şey, bütün dünya salgınla ekonomiyle aşıyla uğraşırken, onlar bir Anayasa çalışması içindeler. Çalışıyorlar ama bunu açıkça itiraf edemiyorlar. Kimisi 'yaptık' diyor, kimisi 'yapmadık' diyor. Bunlar her fırsatta 'Türkiye'yi eski parlamenter sisteme döndüreceğiz' diyorlar. Buna dönmeyi vaat ediyorsanız siz kesinlikle ve kesinlikle bir Anayasa çalışması yapıyorsunuz demektir. Anayasa değişikliği olmadan böyle bir sisteme dönemezsiniz zaten. Bu çalışmaları yaparken kimlerle ortak olduklarını, kimlere neleri vaat ettiklerini açıklayamıyorlar. Çünkü işin içinde sırtını PKK'ya, YPG'ye dayadıklarını söyleyen teröristlerle iş birliği içinde olduklarını söyleyen HDP ile birlikte yapıyorlar. Cesaretiniz varsa çıkın deyin ki 'biz bu ülkenin bölünmesi ve parçalanması için yeni bir Anayasa yapıyoruz' diyebilirler mi? Diyemezler. Bu ülkenin bölünmezliği, bütünlüğü önce bizlerin, sonra da bu vatan için şehit olmuş bütün şehitlerimizin kanları ile teminat altındadır. Bizim kimseye verecek bir karış toprağımız yoktur. Kimseye de bu ülkeyi böldürtmeye niyetimiz yok."

AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi de "Hem Burdur merkezde hem de ilçelerimizde yatırımlara devam ediyoruz. Önemli olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletmek. Biz milletimizi, ülkemizi en iyi seviyeye çıkarabilmek için büyük mücadeleye varız. Hep beraber büyük Türkiye, büyük Burdur için mücadeleyi başlatıyoruz" dedi.

AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özelik ve Yasin Uğur da yeni yönetime başarılar diledi.

DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-11-22 16:39:23



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