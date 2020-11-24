Burdur’da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören’le kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören’le kutlandı

İHA

Burdur’da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören’le kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve ETören’le kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Burdur Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla sona erdi. Covid19 tedbirleri alınarak düzenlenen törene Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve şube müdürleri katıldı.
Burdur Valiliği’nin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Pandemi dolayısıyla Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Youtube kanalından özel hazırlanan bir programla online olarak kutlandı.
Öğrencilerin, işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okumasıyla başlayan ETören’de Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Öğretmenler Günü’nü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Emre Çay, “Büyük fedakârlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi doğru insan ve vatandaş olmayı, vatan ve millet sevgisini öğreten ve içinde bulunduğumuz dönemde bile uzaktan yakından ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakârlık göstererek eğitim öğretim faaliyetleri gösteren öğretmenlerimize armağan edilen bu günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle kutsal görevlerini bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla yerine getirebileceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlar, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken öğretmenlerimize mutlu, huzurlu günler diliyorum” dedi.
Covid19 tedbirleri kapsamında özel olarak hazırlanan online programda Burdur Valisi Ali Arslantaş, Öğretmenler Günü’nü kutlayan bir metin yayımladı. Yayımlanan metinde Arslantaş, “Ülkemizin dört bir tarafında en ücra köylerine varıncaya kadar, büyük bir özveri ve sabır içerisinde, titizlikle mesleğini sürdüren, kültürümüzüz, yarınlarımızın ve gençlerimizin teminatı öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Bizler ilim ve irfan öğreten kimselere hürmet etmeyi, bize bir harf öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi buyuran bir medeniyetin mensuplarıyız. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.” Sözüyle öğretmenlere verilen değeri açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu duygularla Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde bütün öğretmenlerimizi sevgiyle selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum” diye konuştu.
Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin koro şarkılarıyla devam eden program öğretmenlik mesleğine yeni başlayacak öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kibyra’da iki önemli eser gün yüzüne çıkarıldı
YEREL HABERLER Kibyra’da iki önemli eser gün yüzüne çıkarıldı
Evinde Korona vakası olan vatandaş evinden çıkan çöpleri poşete koyup yazıyla uyardı Duyarlı vatandaştan örnek davranış
YEREL HABERLER Evinde Korona vakası olan vatandaş evinden çıkan ...
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı.
YEREL HABERLER Burdur'da 4 köy karantinaya alındı.
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
Burdur AK Parti 7. Olağan Kurulu'nda Mengi yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Burdur AK Parti 7. Olağan Kurulu'nda Mengi yeniden ...
AK Parti'li Usta'dan CHP'ye: Kimlere neleri vaat ettiklerini açıklayamıyorlar
YEREL HABERLER AK Parti'li Usta'dan CHP'ye: Kimlere neleri vaat ...
Burdur'da kamyonlar çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Burdur'da kamyonlar çarpıştı: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X