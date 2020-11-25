KADES'ten ihbarda bulundu, gelen polise 'Sistemi denedim' dedi

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da N.Ö. isimli kadın, cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis, alarma geçti. İhbar sonrası N.Ö., evine gelen polislere, sistemi denemek için ihbarda bulunduğunu söyledi. Ekipler, kadına uyarıda bulundu.

Karasenir Mahallesi'nde yaşayan N.Ö. isimli kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınlar ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan cep telefonundaki KADES uygulamasına girerek, yardım istedi. Polise düşen ihbardan sonra kadının yaşadığı eve ekipler sevk edildi. N.Ö., gelen polislere sistemi denemek için ihbarda bulunduğunu söyledi. Polis ekipleri, kadını uyardıktan sonra adresten ayrıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-11-25 11:44:15



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