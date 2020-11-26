Karantinayı ihlal eden 4 kişi, yol kontrolünde yakalandı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, karantinada olması gereken 4 kişi, uygulama noktasında, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Polisin araçtan indirmediği 4 kişi, çağrılan sağlık ekipleri tarafından karantina süreçlerini tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.

Burdur Kışla Mahallesi uygulama noktasında, dün saat 21.00 sıralarında Isparta yönünden gelen otomobili durduran polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Araçta bulunan 4 kişinin karantinada göründüğünü tespit edildi. Otomobilden inmelerine izin verilmeyen 4 kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Özel kıyafetli sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle araçtan indirilen 4 kişi, ambulansa alınıp Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü. Karantina süreçlerini yurtta tamamlayacak 4 kişiye karantinayı ihlalden dolayı idari yaptırım uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-11-26 11:11:02



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