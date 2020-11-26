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Karantinada olması gerekirken, su faturası ödemek için gittiği belediyede yakalandı

DHA

Karantinada olması gerekirken, su faturası ödemek için gittiği belediyede yakalandı


Mesut MADAN/BURDUR (DHA)BURDUR'da koronavirüs testi pozitif çıkan eşinden dolayı karantinada olması gereken kadın, belediyeye su faturası ödemeye gittiği sırada HES kodu sorgusunda yakalandı. Kimliği açıklanmayan kadın, ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürülerek karantinaya alındı.
Burdur Belediyesi'ne su faturası yatırmaya giden bir kadının, belediye binasına girişte yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olarak karantinada bulunması gerektiği belirlenen kimliği açıklanmayan kadın için belediye binasına polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Belediye binası dışında bekletilen yaşlı kadın, özel kıyafetli görevliler tarafından ambulansla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi´nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna götürülerek karantinaya alındı. Kadın hakkında idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-11-26 15:51:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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