Burdur türküleri albüm haline getirildi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR türküleri, Burdur Valiliği ve TRT Genel Müdürlüğü iş birliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda iki CD'lik albüm haline getirildi.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Anadolu'nun zengin halk kültürü ve müziğinde öne çıkan ve Teke Yöresi olarak bilinen Burdur'un türkülerinden iki CD'lik bir albüm oluşturulduğunu söyledi. Kılıç, "Türk müziğinde kültürel mirasa sahip çıkmak ve geliştirmek, ortak duygu ve düşünceleri dile getiren Burdur halk müziğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladık" dedi.

TRT Müzik Dairesi Başkanlığı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı ve akademisyenlerin desteği ile TRT arşivinde bulunan 178 Burdur türküsü arasından seçilen 36 türkünün iki CD halinde, 2 bin adet çoğaltıldığını kaydeden Kılıç, "İl Özel İdaresinin de mali destek sağladığı albümdeki 36 türkünün sözleri de yer alıyor. Ayrıca Burdur ilimizde öne çıkan kültür ve turizm değerlerimizin de fotoğrafları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kılıç, hazırlanan CD'lerin tüm üniversitelere, bakanlıklara, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphanelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldığını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-11-27 13:36:37



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